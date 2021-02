Corriere dello Sport: "La Juve non è ancora fuori dal momento difficile ma ci pensa Ronaldo"

vedi letture

"La Juve non è ancora fuori dal momento difficile ma ci pensa Ronaldo", si legge sul Corriere dello Sport stamane in edicola. Superman Ronaldo ha rilanciato le ambizioni scudetto della Juventus. Ha incenerito il Crotone con una doppietta, si è ripreso il primo posto nella classifica marcatori che domenica Lukaku gli aveva sottratto e ha consentito alla Juventus di volare al terzo posto, a -8 dall'Inter. La Juve non è ancora del tutto fuori dal momento più difficile e la botta presa mercoledì a Oporto pesa almeno quanto gli infortuni. Ma CR7 prova a tirarla fuori dai guai, contro un Crotone che fino alla mezz'ora non aveva demeritato.