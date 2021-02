Corriere dello Sport: "Lazio annichilita dai marziani del Bayern. E quel campo bagnato..."

La Lazio, invitata al gran ballo della Champions, neppure è scesa in pista. È questa l'immagine che il Corriere dello Sport utilizza per sintetizzare la serata dei biancocelesti, annichiliti dai marziani del Bayern. E fortuna che i tedeschi si sono di fatto fermati dopo la quarta rete, perché il divario è stato abissale. Per la squadra di Inzaghi, a giudizio del quotidiano, è stato già tanto superare il girone: di certo non si poteva pretendere di mettere sotto i mostri bavaresi. La Lazio non è però esente da colpe, avendo giocato al di sotto delle proprie potenzialità. A tutto questo va aggiunto il manto erboso bagnato in eccesso prima del riscaldamento. Resta il dubbio se si tratti di un errore strategico o di una casualità: sta di fatto che il terreno di gioco è stato un fattore determinante (a favore del Bayern) in occasione del gol di Lewandowski.