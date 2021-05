Corriere dello Sport: "Lazio, Inzaghi prova il recupero ma Lotito è tentato da Miha e Gattuso"

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport è previsto un incontro tra Lotito e Inzaghi tra lunedì e martedì, in cui si deciderà il futuro dell'allenatore. Il presidente sta tergiversando e ha aperto il casting: pensa a Gattuso e a Mihajlovic. Eventuali offerte irrinunciabili (per Inzaghi) varrebbero (per Lotito) come escamotage, renderebbero più facile il divorzio. Inzaghi non molla perché vuole rimanere e proverà a giocarsi le sue carte al vertice decisivo.