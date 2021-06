Corriere dello Sport: "Paratici verso il Tottenham. Conte ha ancora due nodi da sciogliere"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno al Tottenham con i possibili arrivi di Conte e Paratici. L'ex dirigente della Juventus domani parlerà in conferenza stampa e forse ne sapremo di più, ma le voci raccontano che si attende solo il sì definitivo. Anche l'ex tecnico dell'Inter sembra vicino agli Spurs, ma ancora c'è strada da fare in questo caso. Per il club, Conte è l'uomo giusto per sciogliere il nodo Harry Kane con gli inglesi che vogliono affidargli il compito di tornare in Champions League, ma le questioni da risolvere sono due: l'ingaggio ed il progetto.