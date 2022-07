Corriere dello Sport: "Paredes chiede spazio al centro: Juve, serve 'tagliare'"

"Paredes chiede spazio al centro: Juve, serve 'tagliare'" scrive il Corriere dello Sport. Leandro Paredes, centrocampista del PSG, resta un obiettivo dei bianconeri ma affinché arrivi a Torino serve un deciso taglio in mediana da parte dei bianconeri, serve che la Juve riesca nell’intento di sfoltire il reparto da chi non rientra più nel progetto. Il primo della lista è Ramsey, con il quale si sta trattando la rescissione. Il gallese vuole una buonuscita e non è semplice. Un altro in uscita è Arthur che pesa sul bilancio per oltre 47 milioni di euro. Rabiot, Zakaria e McKennie dovrebbero rimanere ma sono cedibili in caso di offerte importanti.