Corriere dello Sport: "Pinto ancora positivo, Roma in allarme". Oggi nuovi test per Fonseca

vedi letture

Tiago Pinto, il nuovo general manager della Roma, è positivo al Covid. Ieri il portoghese si è recato a Trigoria. In ossequio al protocollo interno del centro sportivo, qualsiasi persona proveniente dall'esterno che entra in contatto con la squadra deve sottoporsi a due tamponi, antigenico e molecolare: "In mattinata - racconta il Corriere dello Sport - Tiago Pinto ha effettuato il primo, risultato negativo, e ha cominciato la sua attività, in attesa del risultato del molecolare, per il quale ci vuole più tempo. Ha fatto una riunione con i dirigenti, ha incontrato i giocatori, è stato a lungo a colloquio con Fonseca". Poi l'esito del secondo tampone, che ha fatto scattare l'allarme: positivo, con bassa carica virale. Preoccupazione per tutta la squadra, ma soprattutto per Fonseca: ieri a mezzanotte, in ritiro a Crotone, tutti i giocatori hanno fatto un test di sicurezza. Anche il tecnico portoghese, ieri negativo, farà in mattinata un altro test.