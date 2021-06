Corriere dello Sport: "PSG all'assalto di Ronaldo. La Juve può puntare allo scambio con Icardi"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto in casa Juventus. Il PSG è andato all'assalto di Cristiano Ronaldo con i rumor che si infittiscono giorno dopo giorno. Questo sta avvenendo perché il Real Madrid, a sua volta, vuole a tutti i costi Kylian Mbappé e CR7 rappresenterebbe il rimedio migliore anche sotto il punto di vista commerciale: Nike, sponsor tecnico dei parigini, è lo stesso del campione. In più il portoghese sarebbe uomo immagine dei Mondiali del 2022 in Qatar. L'idea ricorrente in casa Juventus è uno scambio tra Icardi e Cristiano Ronaldo con plusvalenze annesse per entrambi i club, ma sarà proprio CR7 che deciderà che cosa vorrà fare nel suo futuro prossimo.