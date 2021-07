Corriere dello Sport: "Una Serie A tutta nuova. Strana, asimmetrica e una 7^ giornata particolare"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sulla prossima Serie A. Il calendario, strano ed asimmetrico, è stato elaborato da un software che ha rispettato oltre 230 vincoli. Questo sarà anche il campionato del VAR centralizzato a Coverciano, novità che ha portato con sé ulteriore innalzamento degli standard qualitativi del segnale. La curiosità è la 7^a giornata con Juventus, Milan e Inter tutte in trasferta a causa della Nations League. San Siro andrà infatti consegnato all'Uefa il 30 settembre. Così, causa finale di Champions League, anche la Juventus chiuderà in trasferta a Firenze. Gli altri match di cartello vedranno Inzaghi all'Olimpico all'8^a, Mourinho con l'Inter alla 16^a ed a San Siro alla 34^a, Spalletti con la Roma in trasferta alla 9^a e infine Sarri alla 13^a e alla 37^a contro la Juventus.