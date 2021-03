Corriere di Bergamo: "L'Atalanta soffre un tempo poi travolge lo Spezia. Ora testa al Real"

L'Atalanta supera lo Spezia per tre reti a uno, dopo un primo tempo che il Corriere di Bergamo definisce "giochicchiato al gatto con il topo". Ilicic, che ieri non ha vissuto una serata particolarmente brillante, ha ispirato con un preziosismo il primo gol di Pasalic. L'altra gemma è quella di Muriel, che con il destro ha disegnato una parabola perfetta a morire all'incrocio dei pali. Ad arrotondare il risultato ci ha pensato nuovamente Pasalic, su assist del subentrato Zapata. Di Piccoli la rete ininfluente dei liguri. Per i nerazzurri sono tre punti perfetti per ritrovare il quarto posto, in attesa di Roma e Juve: i ragazzi di Gasperini le guarderanno dal divano di casa, ma non prima del Real Madrid, impegnato nel pomeriggio contro l'Elche dell'ex Mojica.