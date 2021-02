Corriere di Bergamo: "La sfida di Gasperini, migliorare l'attacco senza il Papu"

vedi letture

Soltanto in una delle ultime sei partita l'Atalanta è riuscita a segnare più di una rete. Dato sorprendente per una squadra che lo scorso anno scollinò quota cento gol nella passata stagione. Se è vero che i nerazzurri hanno sempre sofferto le formazioni che tentano di chiudersi per poi ripartire, è soprattutto la produzione offensiva a destare qualche perplessità. E l'assenza di Gomez inizia ad avere un suo peso: "Ora l'argentino c'entra - scrive il Corriere di Bergamo -, inevitabilmente, perché la differenza è direttamente riconducibile al suo approdo al Siviglia". Oggi l'Atalanta ha più compattezza, ma il livello di fantasia si è inevitabilmente abbassato. E Ilicic, "più lunatico di Gomez, è capace di brillare così come di spegnersi dopo un tocco sbagliato. Una sfida in più per Gasperini, che vuole trovare lo smalto dei tempi migliori.