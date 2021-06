Corriere di Bologna: "L'aria di casa fa bene a Medel, col Cile è sempre in campo"

Con la maglia del Bologna Gary Medel ha pattio tanti infortuni, tant'è che quest'anno è andato in campo soltanto per un totale di 510'. Nelle ultime due settimane in nazionale, invece, ha già disputato quattro partita. Lo sottolinea il Corriere di Bologna, che nell'apertura delle sue pagine sportive titola così: "L'aria di casa fa bene a Medel, col Cile è sempre in campo".