Corriere di Torino apre con il monito di Pirlo: "Juve, non hai più alibi"

La Juventus alle 15 fa visita alla Fiorentina al Franchi in una sfida fondamentale nella corsa verso la Champions League. Cinque squadre in otto punti, è vietato sbagliato anche per i bianconeri. "Juve, non hai più alibi", si legge in prima pagina sul Corriere di Torino, concesso espresso da Andrea Pirlo in conferenza stampa.