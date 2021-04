Corriere di Torino: "Juve, Dybala-CR7 verso quota 100 ma il futuro resta incerto"

vedi letture

Il Corriere di Torino si prende l'incombenza di parlare della coppia Ronaldo-Dybala arrivati vicini entrambi a quota 100 marcature con la Juventus (99 per l'argentino, 97 per il portoghese). La Joya guadagna posizioni per partire titolare contro l'Atalanta, ma un'altra cosa che li accomuna è il futuro dei due con CR7 che sta valutando se ci sia un club che possa pareggiare o migliorare le condizioni economiche in essere con la Juventus senza riuscita per il momento. Dovrà confrontarsi con la società per capire quale strada prendere perché il nervosismo è evidente. Per Dybala il club cerca una soluzione entro il 30 giugno visto e considerato che tra un anno andrà in scadenza di contratto ed il rinnovo è tornato al punto di partenza. Dybala però lascerebbe solo in caso trovasse un club in grado di trattarlo da numero uno sotto tutti gli aspetti.