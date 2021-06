Corriere Fiorentino: "Viola, rottura con Gattuso. Storia ai limiti dell'immaginazione"

Nemmeno il tempo di depositare il contratto firmato il 25 maggio scorso - scrive il Corriere Fiorentino - che tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina l'avventura potrebbe già essere finita. Una storia ai limiti dell'immaginazione che si è trasformata in preoccupante realtà: tutto nasce dal mercato e, in particolare, dal rapporto con Jorge Mendes. Tra i calciatori da lui rappresentati c'è Sergio Oliveira, che appena una settimana fa era a un passo dalla maglia viola. E invece no. Ha avuto il sopravvento uno scontro forte tra il super procuratore portoghese (che d'accordo con Gattuso avrebbe portato a Firenze almeno quattro o cinque giocatori) e la società, per via delle commissioni richieste oltre al gran prezzo che i viola avrebbero dovuto pagare per Oliveira o Guedes. Da qui lo stop. Una rottura difficile da ricomporre, anche se la diplomazia le tenterà tutte.