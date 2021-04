Daily Express in prima pagina sul crollo della Superlega: "Vittoria per la potenza dei tifosi"

"Vittoria per la potenza dei tifosi" è il titolo scelto dal Daily Express quest'oggi. Si parla naturalmente della Superlega, un progetto destinato ad essere cestinato, almeno per come lo si era pensato inizialmente. Niente da fare dopo l'addio delle inglesi, con Chelsea e Manchester City in prima fila, seguite poi dal resto dei club inglesi.