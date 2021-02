Derby Scudetto - QS: "Sfida Pioli-Conte: la lunga strada per il top"

Una partita che vale molto. Il derby di Milano può significare una buona fetta di scudetto. Milan e Inter si giocano molto questo pomeriggio. I nerazzurri vogliono confermare il loro momento top e soprattutto vogliono rimanere in corsa nell'unica competizione che gli resta. I rossoneri invece vogliono riscattare la sconfitta in casa dello Spezia e il pareggio, seppur buono ai fini della qualificazione, per 2-2 in casa della Stella Rossa in Europa League. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Sfida Pioli-Conte: la lunga strada per il top".