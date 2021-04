Gazzetta dello Sport: "Ceferin vincitore. Ribelli fermati, ora la sua Champions"

Sulla Gazzetta dello Sport si analizza la vittoria di Ceferin dopo il crollo della Superlega. "Ceferin vincitore. Ribelli fermati, ora la sua Champions" scrive il quotidiano. In 72 ore è cambiato tutto. Poteva essere arrivato il momento delle dimissioni per Ceferin ma ora il presidente della Uefa esce rafforzato da tutta questa situazione. Il rientro dei ribelli sarà, in caso, una resa senza condizioni: la Champions si fa come dice la Uefa. La rottura con Agnelli sembra irreversibile: la Juve sarà accolta come tutte, con il presidente invece non ci sarà dialogo. Venerdì nuova riunione dell'Esecutivo Uefa per decidere la strategia. La nuova Champions programmata per il 2024 ma 3 anni con la solita formula sono difficili. Contatti con il fondo americano Centricus che sarebbe pronto a investire 6 miliardi dal 2024 per potenziare il torneo. Può diventare un nuovo punto di partenza.