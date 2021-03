Gazzetta dello Sport: "Inter, l'Ats blocca i Nazionali. Niente via libera nonostante le polemiche"

La Gazzetta dello Sport affronta il tema dei giocatori dell'Inter in Nazionale: "Inter, l'Ats blocca i Nazionali. Niente via libera nonostante le polemiche" scrive il quotidiano. L'Ast ha bloccato i giocatori dell'Inter fino al prossimo 30 marzo concedendo loro di fatto un unico movimento, quello tra casa e la Pinetina, niente viaggi in Italia o all'estero. E' già iniziata la battaglia con le Federazioni che vorrebbero avere a disposizione i giocatori per gli impegni delle prossime settimane anche se non esiste una regola Fifa che obblighi i club a liberare i giocatori per la nazionale. Esistono però dei precedenti come i giocatori di Lazio e Fiorentina che a ottobre ruppero la bolla. Qualcosa di simile potrebbe accadere se gli interisti decidessero di rispondere comunque alle chiamate delle nazionali: infrangerebbero le regole a proprio rischio e pericolo. Una volta di ritorno potrebbero essere obbligati alla quarantena. L'Ats nei prossimi giorni è pronta a concedere un nuovo parere se interpellata ma la strada per l'Inter sembra tracciata.