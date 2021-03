Gazzetta dello Sport: "Juve, idea Chiesa seconda punta. Più spazio per Fagioli"

vedi letture

"Juve, idea Chiesa seconda punta. Più spazio per Fagioli", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Alla Juventus serve ritrovare diverse pedine e la prima svolta sarà il rientro di Danilo dopo la squalifica, mentre per Morata e Cuadrado se ne riparlerà con la Lazio. Poi Chiellini e Bonucci e per ultimi gli enigmi Dybala e Arthur. Serve cambiare qualcosa in attesa dei rientri e Chiesa potrebbe essere l'arma in più offensiva, essendo l'uomo forse più in forma dell'intera rosa. Pirlo lo ha provato da seconda punta, accanto a CR7. Ma la svolta deve arrivare dal centrocampo, dove i problemi di Arthur hanno stravolto la quadra che Pirlo aveva trovato. E così potrebbe affidarsi nuovamente a Fagioli che potrebbe avere una chance importante.