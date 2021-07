Gazzetta dello Sport: "Juve, per il rinnovo di Chiellini manca solo l'intesa sulla durata"

vedi letture

"Juve, per il rinnovo di Chiellini manca solo l'intesa sulla durata", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Ha preso il tempo che correva via, verso la fine di una carriera gloriosa, lo ha afferrato per il colletto come Saka e gli ha fatto capire così, con maniere spicce, che non era ancora arrivato il momento. Il rinnovo di contratto con la Juve sarà una formalità senza scossoni, al massimo con qualche dettaglio da definire. Lunedì quindi sarà a Torino, per riprendere gli allenamenti ma anche per rinnovare quel contratto scaduto il 30 giugno e che non è stato firmato prima perché, come ha detto Agnelli, non era il caso di interrompere il riposo estivo per “quisquiglie” del genere. L'ingaggio dovrebbe scendere a circa 2.5 milioni. La durata è l’unica vera variabile da definire: Giorgio a questo punto ha un orizzonte temporale tarato sul Mondiale del Qatar di novembre 2022. Un solo anno non lo porta lì, ma potrebbe bastare anche un’opzione per il secondo. Adesso mancano solo le firme.