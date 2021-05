Gazzetta di Parma: "Un'altra sconfitta. Ora anche per la matematica è Serie B"

vedi letture

"Un'altra sconfitta. Ora anche per la matematica è Serie B", titola stamane la Gazzetta di Parma. E' arrivata anche la matematica: il Parma è retrocesso e l'anno prossimo giocherà in Serie B. A Torino arriva l'ennesima sconfitta stagionale, con i granata a cui basta una rete di Vojvoda a metà ripresa per portare a casa i tre punti ed allontanare la zona rossa. Per i gialloblu una stagione da dimenticare in fretta per gettare le basi della rifondazione.