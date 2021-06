Il Corriere dello Sport: "Italia magnifica creature. L'essenza di una squadra di calcio"

Siamo diventati tutti Locatelli, tra i migliori fischi del bigoncio nostrano - scrive il Corriere dello Sport - Così come Immobile è il miglior bomber azzurro in attività. Gli esami non finiscono mai, giusto? Bene, dato il tema: il maturando descriva l'essenza di una squadra di calcio - si legge - Se in un paio di minuti, di una partita chiave in un Europei, una formazione segna l'1-0, che le viene annullato da Var, poi perde subito dopo per infortunio muscolare il suo inibito goleador, Chiellini, nonché capitano, ma ha la forza di attaccare, quella per noi è una squadra di calcio.