Il Corriere di Bergamo: "Adios Papu, va al Siviglia. L'Atalanta torna sul mercato"

vedi letture

"Adios Papu, va al Siviglia. L'Atalanta torna sul mercato", titola stamane il Corriere di Bergamo. Dopo sei anni e mezzo termina ufficialmente l'avventura del Papu Gomez all'Atalanta. Va al Siviglia a titolo definitivo, per una cifra di circa sei milioni di euro. I dettagli devono ancora essere definiti ma i rapporti tra i due club sono ottimi, oltre ai conti da fare per il trasferimento di Muriel. Per il Papu contratto fino al 2024 da tre milioni l'anno. Ora il mercato dell'Atalanta può accendersi nel finale, perché si apre la ricerca di un vice Ilicic. E chissà che non possa lasciare anche Miranchuk...