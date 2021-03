Il Crotonese: "Esonerato Stroppa. Arriva Serse Cosmi"

vedi letture

Cambio della guardia in casa Crotone. Dopo la sconfitta subita in casa contro il Cagliari è arrivato l'esonero per Giovanni Stroppa e sulla panchina dei calabresi si è seduto Serse Cosmi, che torna così in Serie A dopo una lunga assenza. Il Crotonese oggi titola: "Esonerato Stroppa, Vrenna sceglie il tecnico perugino". Un estremo tentativo, con il tecnico chiamato ad un vero e proprio miracolo per mantenere la categoria.