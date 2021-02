Il Mattino: "Contro l'Atalanta è spareggio Champions, ora serve coraggio"

Sfida molto importante questa sera al Gewiss Stadium. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che mercoledì ospiterà il Real Madrid in Champions League, sfiderà il Napoli in quello che è uno scontro diretto per i quartieri alti della classifica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Contro l'Atalanta è spareggio Champions, ora serve coraggio".