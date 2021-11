Il Mattino: "Fabian, straordinario in azzurro ma Luis Enrique non lo convoca e gli telefona"

vedi letture

"Fabian, straordinario in azzurro ma Luis Enrique non lo convoca e gli telefona" scrive Il Mattino soffermandosi sulla mancata chiamata nella nazionale spagnola di Fabian Ruiz. Escluso ancora una volta dal ct spagnolo Luis Enrique che si giustifica: "Ne posso chiamare solo 25". Spunta il retroscena sulla telefonata intercorsa tra i due. Una telefonata che non è di questi giorni ma di una settimana fa, quando il ct ha voluto spegnere sul nascere possibili polemiche.