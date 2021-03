Il Mattino: "Il Napoli ha chiesto un'altra data per il recupero con la Juve: attesa Champions"

vedi letture

"Il Napoli ha chiesto un'altra data per il recupero con la Juve: attesa Champions". Titola così Il Mattino nell'edizione odierna sul recupero della terza gara di andata. Il club partenopeo ha chiesto di valutare un giorno diverso, ma si attenderà l'esito della sfida contro il Porto. Il calendario degli azzurri è fittissimo e, dopo l'eliminazione con il Granada, hanno richiesto ufficialmente lo slittamento del match con i bianconeri, non ancora ufficialmente fissato. Se la Juventus però non dovesse uscire dalla Champions è difficile ipotizzare altre date per la gara.