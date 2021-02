Il Mattino: "Il Napoli sprofonda. Furia De Laurentiis"

Arriva un altro ko per il Napoli di Rino Gattuso, questa volta in casa dell'Atalanta, che vince la sfida Champions e si porta in quarta posizione, lasciando il Napoli in settima. "Il Napoli sprofonda. Furia De Laurentiis", titola Il Mattino, con il presidente partenopeo che ora deve riscrivere un intero progetto. Atalanta che passa per 4 a 2 e si rilancia. Paura per Osimhen: il nigeriano cadendo batte la testa e perde i sensi. Gli esami in ospedale evidenziano un trauma cranico: notte in osservazione.