Il Mattino: "Il palleggio azzurro meglio del tiki-taka. Si vince in mezzo"

Il Mattino in edicola stamani si sofferma sulla sfida tra Italia e Spagna agli Europei: "Il palleggio azzurro meglio del tiki-taka. Si vince in mezzo" scrive il quotidiano. Due filosofie per certi versi simili ma diverse. L'Italia sembra avere un possesso palla più efficace rispetto al tiki-taka spagnola. La grande sfida di domani a Wembley si vince a centrocampo.