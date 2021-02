Il Mattino in apertura: "Gattuso: le colpe sono mie, lasciate in pace la squadra"

"Gattuso: le colpe sono mie, lasciate in pace la squadra". Così l'edizione odierna de Il Mattino, che in taglio basso dedica spazio al Napoli, in campo questa sera contro il Granada. Ringhio difende i suoi giocatori e carica l'ambiente in vista del match di ritorno con gli spagnoli, vittoriosi per due reti a zero all'andata: "Vogliamo l'impresa".