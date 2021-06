Il Mattino: "Insigne prepara il riscatto. Mancini punta ancora su di lui per i quarti"

Non c'è più tempo per Lorenzo Insigne che ha sprecato la sua prima occasione contro l'Austria e deve rifarsi con il Belgio. Il Mattino sottolinea come il suo talento susciti aspettative e dunque nei quarti, a 30 anni, è chiamato a far vedere che la testa lo sorregge come sempre è stato insieme al fisico e alla tecnica. Nessun capro espiatorio, Mancini continua ad affidargli le chiavi dello sviluppo offensivo dell'Italia, mantenendo l'asse del gioco con Spinazzola sulla sinistra sempre aperto e creando la catena con Verratti. Servirà più rapidita nel possesso e Mancini ne è consapevole: per questo c'è da capire chi sarà l'interno nella mediana a tre venerdì sera.