Il Mattino: "L'importanza di Demme. Con lui sempre in campo il Napoli sarebbe secondo"

vedi letture

Il Mattino sottolinea come Diego Demme sia sempre più indispensabile nell'undici di Gattuso. Con lui in campo è un altro Napoli: maggiore compattezza, prestazioni migliorate, sette punti nelle ultime tre partite. Oltre a una media punti decisamente alta, 2.187, che se fosse stata tenuta dai partenopei per tutte le partite ora in classifica avrebbero 56 punti e sarebbero secondi. Ringhio lo indicò nel mercato invernale 2020 come rinforzo e ora, dopo la prestazione molto positiva contro il Milan, è atteso alla conferma nella trasferta all'Olimpico contro la Roma: una pedina fondamentale nella corsa per un posto alla prossima Champions.