Il Mattino: "Mertens e Petagna in dubbio. Idea Lozano centravanti"

"Mertens e Petagna in dubbio. Idea Lozano centravanti", titola stamane Il Mattino. E' già tempo di vigilia in casa Napoli, con gli azzurri che domani sera saranno impegnati nella Supercoppa Italiana contro la Juventus, ma per mister Gattuso resta il dubbio su chi schierare in attacco, con Mertens e Petagna che restano in dubbio, poiché non al meglio. Così avanza la candidatura di Hirving Lozano come centravanti.