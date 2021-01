Il Mattino: "Napoli, De Laurentiis blinda Gattuso. Ma non può perdere contro lo Spezia"

Gli spifferi sull'ira di De Laurentiis non hanno lasciato indifferente Gattuso, per questo motivo il patron azzurro ha deciso di muoversi in prima persona. Nell'incontro con la squadra tenutosi ieri, il presidente del Napoli avrebbe detto: "Mi fido di voi, so che come me volete andare in Champions, dobbiamo stare tutti tranquilli perché è fondamentale conquistare uno dei primi quattro posti per il futuro di questa società", il virgolettato riportato da Il Mattino. È stato il figlio Edoardo a sollecitare l'intervento del padre. "Non ha mai pensato che sul suo capo pendesse una spada, Rino - puntualizza il quotidiano -. Ma sentirselo dire ha un certo effetto sul suo umore". Va da sé, tuttavia, che il tecnico è perfettamente consapevole del fatto che tornerebbe subito l'aria di tempesta in caso di eliminazione questa sera contro lo Spezia.