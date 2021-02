Il Mattino: "Napoli, Europa in emergenza totale. Lozano torna tra un mese"

"Napoli, Europa in emergenza totale. Lozano torna tra un mese", scrive oggi Il Mattino. Più o meno quattro settimane di stop per Hirving Lozano: con 13 gol in stagione è un'assenza pesantissima per Rino Gattuso. Salterà sei partite, e potrebbe tornare con il Milan tra un mese. Manolas dovrebbe tornare contro il Benevento, mente per Koulibaly si attende un tampone negativo: potrebbe farcela anche per l'Atalanta. Tante assenze per il Napoli, in emergenza totale per l'andata dei sedicesimi di Europa League: d'ora in avanti il Napoli terrà un ritmo di tre gare la settimana, con tanti assenti e scelte obbligate.