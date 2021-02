Il Mattino: "Napoli, Gattuso-De Laurentiis e un dietrofront che non porterà al rinnovo"

vedi letture

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno agli azzurri con questo titolo: "Napoli, Gattuso-De Laurentiis e un dietrofront che non porterà al rinnovo". Il tecnico si aspettava che in questi giorni arrivasse il contratto che era stato definito, formalizzato e completato il 12 gennaio. Per il presidente però ci sono delle ombre che l'allenatore ha capito solo dopo la sconfitta di Verona. Adesso le parti sembrano distanti anni luce, ma nel calcio tutto cambia rapidamente. Domani i due si rivedranno prima della semifinale di Coppa Italia, ma al momento, pur ammettendo che l'esonero non è mai stata un'ipotesi vera, Gattuso d'ora in poi negherà altri duelli attraverso la stampa.