Il Mattino: "Napoli, la difesa finisce ko" e "Il ritorno dello Special One"

"Napoli, la difesa finisce ko", titola stamane Il Mattino. Nel momento cruciale della stagione arrivano nuovi guai per Gattuso, che in un colpo solo perde sia Koulibaly, lesione muscolare, che Maksimovic, risultato positivo al Covid. Due centrali che salteranno per certo la prossima giornata contro lo Spezia, e sono a rischio anche per la gara dopo contro l'Udinese.

Spazio anche alla notizia di giornata di ieri: "Il ritorno dello Special One". Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Una notizia arrivata come una bomba nel pomeriggio di ieri. Il portoghese farà ritorno in Serie A dopo 11 anni di assenza.