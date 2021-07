Il Mattino: "Napoli, nessuno è incedibile ma non ci sono i saldi per i big"

vedi letture

"Napoli, nessuno è incedibile ma non ci sono i saldi per i big" scrive Il Mattino oggi in edicola. C'è una squadra in vendita e gli indiziati principali a partire sono quelli che guadagnano di più: Koulibaly, Lozano, Osimhen, Mertens, Manolas. Non tutti, sia chiaro, ma nessuno è intoccabile. De Laurentiis lo ha detto a chiare lettere. Sarà una rivoluzione tecnica ma soprattutto economica: se arriverà una super-offerta per uno dei big (attenzione sempre a Fabian Ruiz) ci sarà poco da fare. Questione Insigne: bisogna sedersi attorno a un tavolo, dopo gli Europei, e parlare del rinnovo. Fosse per ADL, Lorenzo resterebbe al Napoli a vita. Bisognerà trovare un'intesa ma non a 4-5 milioni. Attenzione poi alle sirene inglesi per Zielinski: l'Arsenal ci prova.