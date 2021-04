Il Mattino: "Napoli sconfitto ma ancora in gioco. A Torino manca un calcio di rigore"

vedi letture

Il Mattino analizza la sconfitta del Napoli in casa della Juve: "Napoli sconfitto ma ancora in gioco. A Torino manca un calcio di rigore" scrive il quotidiano. Dopo 4 vittorie consecutive arriva il ko per la squadra di Gattuso, apparsa meno brillante rispetto alle ultime trasferte contro Milan e Roma. Finale in crescendo per la formazione napoletana, meglio nella ripresa che nel primo tempo. Due gli episodi dubbi: "Lozano travolge Chiesa ma il bianconero è fuori dal campo al momento del campo al momento del contatto e Mariani lascia proseguire. Situazione diversa invece nell'altra area: Zielinski supera Alex Sandro che he allunga il piede e lo tocca, un fallo da rigore netto". Comunque il discorso Champions resta ancora aperto: il Napoli è a -2 dall'Atalanta. La corsa riparte nel weekend da casa Samp.