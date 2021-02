Il Mattino sugli infortuni di Lozano e Ospina: "Napolicrac"

"Napolicrac", titola stamane Il Mattino. Ospina, fermatosi nel riscaldamento del match di sabato, sarà out per almeno una decina di giorni, mentre il danno più grave è per Hirving Lozano, che ha riportato una lesione muscolare di secondo grado e ne avrà per circa un mese. Nel momento clou della stagione ecco un'altra assenza pesante per Ringhio Gattuso, che non avrà il suo esterno per almeno sei partite.