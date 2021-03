Il Mattino sul Napoli: "Lozano asso per la Champions"

"Lozano asso Champions" scrive Il Mattino nella sua sezione sportiva. Il messicano, fondamentale quest'anno per Rino Gattuso, pronto al rientro con la Roma a 36 giorni dall'infortunio, ma partirà dalla panchina. Un rientro importantissimo per il Napoli che punta a conquistare la zona Champions League. E per capire l'importanza che ha in questo Napoli, basta vedere un numero: solo due volte, in questa stagione, è partito dalla panchina con la Sampdoria (entrato a inizio secondo tempo) e con il Torino.