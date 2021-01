Il Mattino sulla vittoria in extremis del Napoli: "BakayoGOL"

vedi letture

"BakayoGOL", titola stamane Il Mattino in prima pagina. Il Napoli passa a Udine all'ultimo secondo con una rete di testa del centrocampista, che risolve diversi problemi a mister Gattuso. Dopo il vantaggio su rigore di Insigne, il pareggio arriva per un pasticcio difensivo tra Rrahmani e Meret, con Lasagna abile a depositare in rete. In pieno recupero una palla scodellata in area da Mario Rui e Bakayoko svetta più in alto di tutti, mettendo a fil di palo la rete da 3 punti. Napoli che tiene il passo della lotta europea, e con una gara in meno.