Il Messaggero: "Derby di Roma senza voce ma non senza colori. Coreografie nelle curve"

vedi letture

Quello di venerdì sarà ricordato come il derby delle assenze: "Quella dei tifosi - scrive oggi Il Messaggero -. Delle voci. Dei cori. Sarà una stracittadina muta. E questo è già un ossimoro. Lazio-Roma da sempre è ad alto volume. In ogni senso". Una cosa, però, non mancherà: i colori. L'Olimpico, infatti, non perderà il suo abituale colpo d'occhio: "La Lazio sta lavorando da giorni per allestire uno show degno della partita. La tribuna Tevere sarà colorata come in ogni partita dei biancocelesti. Ci sarà uno striscione lungo 120 metri e alto 13,5 con la scritta S.S. Lazio 1900, un modo per rimarcare le origine e la storia del club più antico della Capitale". Ma non finisce qui: i giocatori entreranno in campo accompagnati da un gioco di luci, il pre-partita sarà illuminato da laser tridimensionali che proietteranno nella parte alta della Tevere varie immagini, tra cui l'aquila Olympia. Spazio anche alla musica, con il violinista Andrea Casta e il chitarrista Jacopo Mastrangelo.

Non dovrebbero mancare nemmeno le canoniche coreografie: "Restano da limare alcuni cose non proprio semplici - precisa il quotidiano -. Le norme anti-Covid e il coprifuoco non lasciano certo molto margine di manovra. Oggi è in programma un incontro tra le squadre e il GOS responsabile della sicurezza. Servirà il via libera da parte del Gruppo Operativo Sicurezza per poter dare l'accesso alle due curve". In caso di semaforo verde, poche persone selezionate potranno entrare diverse ore prima della gara per allestire la scenografia, che resterà fissa.