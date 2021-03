Il Messaggero: "Diawara-Verona, la verità. Fienga punta a una multa"

"Diawara-Verona, la verità. Fienga punta a una multa", titola stamane Il Messaggero. Dopo la sconfitta di ieri la Roma torna oggi a giocare un'altra partita, nell'edificio H del Palazzo del CONI, dove verrà esaminato il ricorso del club giallorosso contro lo 0-3 inflitto per il caso Diawara. il club ha chiesto che l'udienza fosse fatta in presenza, ed è stato accontentato. La Roma chiederà che vengano ascoltati l'es segretario Longo, l'ex team manager Gombar e il delegato della Lega Marino. Fienga punterà a trasformare il verdetto in una sanzione economica. Il Verona dal canto suo, nella sua difesa, ha inserito anche lo 0-3 subito dalla Roma per il sesto cambio in Coppa Italia: la Roma avrebbe funzionari incapaci e non potrebbe invocare la buona fede.