Il Messaggero: "Finale di Coppa Italia col pubblico: risorge la Juve, delusione Atalanta"

Il Messaggero, stamani in edicola, si concentra in prima pagina sul trionfo in Coppa Italia della Juventus, ai danni dell'Atalanta sconfitta per 2-1 con un gol di Federico Chiesa. Ecco il titolo scelto dal quotidiano: "La finale di Coppa Italia con il pubblico allo stadio: Chiesa-gol, risorge la Juve. Delusione per l'Atalanta: 2-1". Sul quotidiano spazio anche alla lite tra la Lazio e Urbano Cairo: "S'indaga".