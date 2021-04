Il Messaggero: "L'Italia vince andando al minimo. Il ribaltone di Mancini frena il gioco"

Un'Italia fiacca e discontinua secondo Il Messaggero. "L'Italia vince andando al minimo. Il ribaltone di Mancini frena il gioco" scrive il quotidiano. Vittoria per 2-0 in Lituania e Mancini raggiunge Lippi con il 6° successo di fila: sono 25 i risultati utili consecutivi. L'attacco si limita al minimo pur sapendo che in caso di arrivo a parità di punti vale la differenza reti. Mancini ha cambiato 10 uomini rispetto alla Bulgaria e il ribaltone ha frenato il gioco azzurro. A vedere come gesticola e urla in panchina, il c.t. boccia mezza Nazionale. Ora 2 amichevoli prima dell'Europeo contro San Marino e Repubblica Ceca, poi a settembre il ritorno delle qualificazioni ai Mondiali.