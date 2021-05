Il Messaggero: "La Lazio va a Firenze per inseguire il sogno Champions"

"La Lazio va a Firenze per inseguire il sogno Champions". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero sulla gara di stasera tra Fiorentina e Lazio. Al Franchi l'occasione per rientrare tra le prime quattro. Inzaghi in conferenza ha detto che "per sperare c'è solo un risultato: vincere". E' quello che proveranno a fare i biancocelesti con una volata Champions che vede coinvolte l'Atalanta, la Juventus, il Miilan e il Napoli a sole quattro giornate dal termine.