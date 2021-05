Il Messaggero: "Lazio, anche Tare rischia l'addio. Su Inzaghi si allunga l'ombra di Gattuso"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Lazio. Lotito domenica ha chiesto ad Inzaghi di non mollare fino all'ultimo e ieri il tecnico ha riportato il discorso al gruppo. Ci sono tanti uomini sotto accusa come per esempio Tare, autore di un mercato che non ha dato contributo, ma a preoccupare sono le mosse di Inzaghi stesso che i bookmakers inglesi danno sulla panchina del Tottenham. Su di lui incombe sempre l'ombra di Gattuso.