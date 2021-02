Il Messaggero: "Lazio, il Bayern in emergenza totale fa un po' meno paura"

"Lazio, il Bayern in emergenza totale fa un po' meno paura", titola Il Messaggero nella sua sezione sportiva. Ridotti all'osso, ma sempre fortissimi. La squadra che guarda tutti, Real e City compresi, dall'alto verso il basso. Il Bayern, fresco vincitore del Mondiale per Club, arriva nella capitale in completa emergenza, senza sette giocatori e non raggiunge nemmeno il numero giusto per la panchina. E dopo i recenti risultati in Bundesliga si può dire che non stia attraversando un momento brillante. Ma l'ultima volta all'Olimpico fu un sonoro 7 a 1 contro la Roma. Dietro i bavaresi soffrono, con 31 reti subite: una speranza a cui Immobile e compagni devono aggrapparsi.