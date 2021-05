Il Messaggero: "Lazio, mandare in B il Torino è un obiettivo stagionale per Lotito"

Il Messaggero in edicola questa mattina affronta il tema Lazio al suo interno. Per Lotito battere Cairo è un obiettivo, non parla d'altro da mesi e mandare in Serie B con le proprie mani i granata sarebbe la vendetta più bella da gustarsi a sangue freddo. Il presidente biancoceleste ha caricato tutto il gruppo per questo appuntamento ed anche Simone Inzaghi ha confermato ieri al fratello Pippo via telefono, tecnico del Benevento, che farà di tutto per fargli un favore.